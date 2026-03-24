El CGE comienza la 3º cohorte del Plan Provincial de Alfabetización de Nivel Inicial en toda la provincia

Las instancias formativas estarán dirigidas a docentes, vicedirectoras y secretarias de instituciones de gestión estatal y privada, y se desarrollarán en cuatro sedes distribuidas estratégicamente en el territorio provincial.

El plan tiene como propósito central consolidar la alfabetización desde una perspectiva integral, haciendo especial énfasis en la oralidad como base para el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión de textos en salas de 4 y 5 años.

Para promover el aprendizaje temprano, las capacitaciones estarán a cargo de especialistas de CIIPME-CONICET con el acompañamiento de equipos de formadoras de la provincia, quienes aportarán herramientas teóricas y prácticas orientadas a mejorar las experiencias pedagógicas.

La propuesta se implementa en alianza con el Instituto Natura y la Fundación Perez Companc, con la participación de diversos actores del sistema educativo y el acompañamiento de las familias.

Cronograma de capacitaciones

Concordia: 13 de abril destinada a docentes de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación y Colón.

Gualeguaychú: 14 de abril destinada a docentes de Gualeguaychú, Islas, Gualeguay, Uruguay y Tala.

Paraná: 16 de abril, destinada a docentes de Diamante, Nogoyá, Victoria, Federal y Villaguay.

La Paz: 17 de abril, destinada a docentes de los departamentos La Paz y Feliciano.

De esta manera, el CGE continúa avanzando en políticas educativas que buscan garantizar el acceso a aprendizajes significativos desde los primeros años de escolaridad, promoviendo una alfabetización inclusiva y de calidad en toda la provincia.