Entre Ríos trabaja en el fortalecimiento del sector apícola

Dicha inauguración, realizada junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), estuvo orientada específicamente al desarrollo productivo del sector apícola provincial. Se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y marca el inicio de una etapa clave en la ejecución del programa, que será implementado en conjunto por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El objetivo del Prosaf es incrementar la resiliencia de los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, mediante la promoción de sistemas de producción y comercialización sustentables e inclusivos, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo territorial.

Durante la apertura, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raul Boc-Hó, destacó la importancia estratégica de esta iniciativa: «Para nuestra provincia, el acompañamiento del FIDA representa una herramienta clave para seguir consolidando a la apicultura como una de las economías regionales más dinámicas. Entre Ríos es hoy la segunda productora de miel del país, y eso es resultado del esfuerzo y compromiso de nuestros productores».

En esa línea, el funcionario remarcó que «este financiamiento permitirá fortalecer la cadena apícola en aspectos centrales como la mejora de la productividad, la incorporación de tecnología, la capacitación y el agregado de valor en origen, generando más oportunidades para el sector».

Por su parte, el jefe de la Oficina Multipaís del FIDA para la Región Andina y el Cono Sur, Juan Diego Ruiz Cumplido, subrayó el alcance del programa y el trabajo conjunto con la provincia: «Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de trabajar junto a los gobiernos y los productores para impulsar sistemas agroalimentarios más resilientes, sostenibles e inclusivos, con impacto directo en las comunidades rurales».

Entre Ríos cuenta actualmente con más de 700.000 colmenas, alrededor de 2.300 apicultores y cerca de 10.000 apiarios distribuidos en los 11 departamentos, lo que se traduce en una producción superior a las 22.000 toneladas anuales de miel, con una fuerte inserción en los mercados internacionales.

En este contexto, la implementación del Prosaf representa una oportunidad estratégica para continuar fortaleciendo el crecimiento del sector, promoviendo un desarrollo sostenible y competitivo, y consolidando el posicionamiento de la provincia como referente nacional e internacional. De este modo, el trabajo coordinado entre el Estado provincial, los productores y los organismos internacionales reafirma el camino de desarrollo conjunto para potenciar una actividad clave en la matriz productiva de Entre Ríos.

Participaron de la actividad, entre otros, la secretaria provincial de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el coordinador del Programa de Desarrollo productivo para el sector apícola, Cristian Brasseur. Formó parte a su vez, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato.