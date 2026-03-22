Lanzaron créditos para comprar autos en 24 cuotas: opciones y modelos disponibles

Lanzaron créditos para comprar autos y camionetas en 24 cuotas con tasa 0%: modelos, montos financiados y opciones disponibles en el mercado.
Los créditos para comprar autos y camionetas en 24 cuotas se posicionan como una de las herramientas más atractivas para reactivar el sector automotor, en un contexto marcado por la desaceleración de las ventas. Las automotrices comenzaron a ofrecer financiamiento accesible, con tasas competitivas y plazos que facilitan el acceso a vehículos 0km. Los resultados iniciales muestran una mejora en la demanda, especialmente en segmentos de entrada y utilitarios.
Opciones de financiamiento y condiciones del mercado
Entre las alternativas disponibles, los compradores pueden acceder a autos compactos, camionetas y SUV con planes que van desde los 12 hasta los 24 meses, e incluso plazos extendidos en algunos casos. La flexibilidad es uno de los factores diferenciales de esta nueva etapa comercial.
Además, varias automotrices permiten financiar más del 50% del valor del vehículo, con entregas iniciales reducidas. Esto facilita el acceso a un 0km sin necesidad de contar con un capital elevado al momento de la compra.
Principales marcas y modelos con créditos disponibles
Fiat Titano: Financiación para todas las versiones. Tasa fija 0 % a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses; Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones; Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista; Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.
Fiat Strada y Fiat Toro: Plan de Ahorro de Adjudicación pactada + 50% de descuento durante los primeros tres meses del seguro del auto en las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja. Este beneficio aplica a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.
RAM
RAM Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500: Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones; Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista; Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.
DS
DS 3 Etoile Híbrido; DS 4; DS7 Pallas; DS7 Plug in Hybrid: Financiacion $30.000.000 en 12 Cuotas tasa 0%; $20.000.000 18 cuotas tasa 0%; $45.000.000 12 Cuotas tasa 16,9%.
Exclusivo DS7: Credito UVA $45.000.000 12 cuotas tasa 0%.
Ford
Ranger: Financiación a 24 meses tasa 0%.
Ranger XL cabina simple: Financiá hasta $25.000.000 a Tasa 0% en 24 meses.
Ranger XL cabina simple: Financiá hasta $18.000.000 con Tasa 0% en 12 meses.
Territory: Financiación hasta $15.000.000 con Tasa 0% en 18 meses.
Volkswagen
Tera, Nivus, T-Cross: Financiación hasta $24.000.000 con tasa 0% en 24 meses.
Polo: Financiación hasta $20.000.000 con tasa 0% en 24 meses.
Amarok: Financiación hasta $15.000.000 con tasa 0% en 18 meses.
Este abanico de opciones consolida una tendencia creciente en el mercado: el crédito vuelve a ser protagonista como motor de ventas en el sector automotor argentino, en un contexto donde la financiación se vuelve clave para sostener la actividad.