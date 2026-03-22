Concepción del Uruguay: Conductor ebrio chocó contra el frente de una casa y superó el máximo del alcoholímetro

El alcoholímetro no llegó a arrojar un valor numérico final debido a que el grado de alcohol en sangre del conductor superaba los 3,1 gramos, límite máximo que registra el dispositivo utilizado; ocurrió este domingo en Concepción del Uruguay.
Un siniestro vial ocurrió en las primeras horas de la mañana de este domingo en Concepción del Uruguay, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo e impactó contra una vivienda. El conductor presentaba un estado de ebriedad tan extremo que superó la capacidad de medición del equipo de alcoholemia.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 04:45 horas en la calle Leguizamón al 700. Por razones que se tratan de establecer, un hombre de 41 años de edad, que circulaba al mando de un Volkswagen Polo Classic, despistó y terminó colisionando contra el frente de una propiedad.
Al lugar acudió personal de la comisaría primera, quienes constataron los daños materiales en la vivienda y el vehículo. Ante los signos evidentes de ingesta de alcohol por parte del conductor, se solicitó la intervención de los agentes de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente test.
La sorpresa fue cuando el personal municipal intentó realizar la prueba. Según se informó, el dispositivo de medición no llegó a arrojar un valor numérico final debido a que el grado de alcohol en sangre del conductor superaba los 3,1 gramos, límite máximo que registra el alcoholímetro utilizado.
Según se confirmó a Génesis24, a raíz del fuerte impacto, el automovilista sufrió una herida cortante en la zona del pómulo derecho. Fue asistido en el lugar por una ambulancia de Alerta y trasladado para recibir las curaciones y suturas necesarias.
En consecuencia, el personal de Tránsito procedió a la retención preventiva del automóvil bajo el acta correspondiente, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas.