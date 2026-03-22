Renuncias docentes en la Facultad de Bromatología de la UNER por bajos salarios: más de 20 en apenas 4 meses

El decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Gustavo Isaack, reveló una estadística preocupante que afecta la estabilidad académica de la institución. Según precisó la autoridad universitaria, “el número de renuncias en los últimos meses supera la veintena”, contabilizadas entre el cierre del ciclo 2025 y el inicio del actual.

Esta tendencia no es aislada, sino que marca una aceleración abrupta de un fenómeno que ya se venía observando. Mientras que en un periodo previo de 18 meses se habían registrado 20 bajas, ahora esa misma cifra se alcanzó en apenas cuatro meses. El motivo principal, según Isaack, es claro: “la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, que empuja a los docentes a dejar sus cargos o reducir su dedicación horaria.

Plan de lucha: paros y alto acatamiento

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la UNER vivió una parálisis casi total. Las medidas de fuerza, impulsadas por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el personal no docente nucleado en Apuner, reflejan el malestar profundo en la comunidad educativa.

– Lunes y martes: El acatamiento fue casi del 100%.

– Resto de la semana: La adhesión se mantuvo entre un 70% y 80%.

Isaack subrayó que, aunque algunos docentes no interrumpen las clases, utilizan el espacio para “visibilizar y compartir con el estudiantado la situación”. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.

Duras críticas a la gestión nacional

Desde el sector gremial, el tono del reclamo se ha endurecido. Diego Zanetti, representante de AGDU, vinculó directamente la crisis con las políticas del Poder Ejecutivo Nacional, consignó el portal de Ahora El Día.

“Esta profundización no se trata específicamente de una medida aislada, sino que es una respuesta directa (…) ante el desprecio, la desidia del gobierno de Milei por la aplicación de la ley y la educación pública”, aseveró el dirigente.

Zanetti fue más allá y denunció que “es un gobierno que, a partir de su desidia, atenta contra lo público”, afectando no solo a la educación sino también a la salud y la seguridad social.

Cómo sigue el conflicto: nuevas medidas de fuerza

La comunidad universitaria de la región ve venir nuevas interrupciones en el calendario académico. Se ha ratificado la continuidad del plan de lucha con las siguientes fechas:

1) Semana del 30 de marzo: nuevo paro total de actividades.

2) Segunda mitad de abril: realización de una marcha federal y montaje de carpas de protesta.

3) Semana del 27 de abril: otra semana completa de medida de fuerza.

Las autoridades de la UNER han manifestado su acompañamiento institucional al reclamo, insistiendo en que la transparencia de la universidad está garantizada mediante auditorías permanentes, pero que la “previsibilidad en la asignación de recursos” es indispensable para que el sistema científico y académico no colapse.