Concepción del Uruguay: Hospitalizaron a joven conductor tras despiste en camino a Banco Pelay

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en el acceso al balneario Banco Pelay. En el vehículo circulaban cuatro jóvenes, resultando el conductor con lesiones de carácter leve tras ser asistido en el hospital local.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando personal de la Comisaría Primera fue comisionado al Camino Banco Pelay tras reportarse un siniestro vial. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Volkswagen Bora 1.8, de color gris.

Según se confirmó a Génesis24, el rodado era conducido por un joven de 19 años de edad. Lo acompañaban otros tres jóvenes: de entre 19 y 20 años.

En el sitio se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyo personal asistió a los ocupantes y procedió al traslado del conductor, hacia el Hospital Justo José de Urquiza para una mejor atención médica. Posteriormente, se confirmó que las heridas sufridas por el joven eran leves.

Se dio intervención a personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del siniestro.

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