Colon: Niño debió ser recatado tras quedar atrapado en la cabina de un camión

Este sábado, alrededor de las 18:30 horas, personal de Bomberos Voluntarios intervino en un operativo de rescate tras el pedido de auxilio del padre de un niño que había quedado encerrado en la cabina de un camión.

Según el informe, el hombre se acercó a la guardia del cuartel alertando sobre la situación, lo que motivó una rápida respuesta del personal. De inmediato, una dotación integrada por tres efectivos se desplazó en el móvil de rescate hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo de gran porte se encontraba en marcha, por lo que actuaron con celeridad para asegurar la escena y proceder a la apertura de la cabina. En pocos minutos lograron liberar al menor, quien fue puesto a salvo.

Afortunadamente, el niño no presentaba lesiones, aunque se encontraba visiblemente asustado por lo ocurrido.

Desde la institución destacaron el accionar del personal interviniente, cuya rápida y eficaz labor permitió resolver la situación sin consecuencias mayores. Crédito: Pato Becerra

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