Colón: Colisión entre motos dejó un joven con heridas graves

En horas de la madrugada, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en la intersección de Bv. Ferrari y Calle Leguizamón, a raíz de un siniestro vial protagonizado por dos Motovehículos.

Por causas que se tratan de establecer, una Motocicleta marca Motomel S2, conducida por un joven de 19 años, que circulaba en sentido Oeste-Este, fue colisionada por otro rodado que se desplazaba en la misma dirección, el cual se dio a la fuga tras el impacto.

Según se confirmó a Génesis24, como consecuencia del hecho, el conductor del primer vehículo fue trasladado al nosocomio local, donde se le diagnosticaron Lesiones de carácter Grave, consistente en fractura de tibia y peroné en miembro inferior izquierdo.

Minutos más tarde, ingresaron al mismo centro de salud los ocupantes del otro Motovehículo involucrado, tratándose de una Motocicleta marca Beta 150 cc. Su conductor, de 25 años, presentaba lesiones Graves (fractura de clavícula derecha y escoriaciones), mientras que su acompañante, de 19 años, no presentaba lesiones.

El rodado fue posteriormente localizado, interviniendo personal de Inspección Municipal, quien procedió a su retención por carecer de la documentación obligatoria.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se continúan con las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias del hecho.

Comparte esto: Twitter

Facebook

