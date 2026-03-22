Pronunciamiento: Interceptan a menor a bordo de una moto denunciada como robada en Rosario

Anoche personal de la Comisaría de Pronunciamiento logró recuperar una motocicleta que poseía un pedido de secuestro vigente desde el año 2024, solicitado por las autoridades de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El conductor, un menor de edad, fue puesto a disposición de la justicia.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:00 horas, mientras los efectivos policiales realizaban recorridas de prevención por la Ruta Provincial N° 23. En ese trayecto, observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta quien, al percatarse de la presencia del patrullero, descendió bruscamente del rodado y emprendió la fuga a pie.

Tras un rápido rastrillaje por la zona, el personal logró interceptar y demorar al sujeto a pocos metros, en cercanías de la calle J.J. Perón.

Al inspeccionar el vehículo, una Honda Wave de 110 cc que se encontraba sin sus plásticos protectores y con la numeración del cuadro ilegible, los uniformados procedieron a verificar el número de motor. A través de la Sección Comunicaciones, se constató que sobre dicho rodado pesaba un pedido de secuestro activo por robo, denunciado el 16 de febrero de 2024 en la ciudad de Rosario.

El conductor resultó ser un joven de 17 años de edad, domiciliado en la localidad de Pronunciamiento.

Se informó de lo actuado a la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, disponiéndose el secuestro de la motocicleta y la entrega del menor a su progenitora, quedando supeditado a la causa.

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