Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6, pero sí uno oriundo de Córdoba acertó todos los números del Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $4.650.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo, pero sí en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.650 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 04-36-08-15-12-02. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-17-41-08-42-07. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-45-42-39-00-41. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.168.881.240
En el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los siguientes números: 33-14-04-16-26-36. Cobrará $386.697.078. El ganador es de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 575 ganadores y cada uno percibirá $269.565,22. Elonce