domingo 15 marzo 2026

Tragedia en Autovía Artigas: Despiste y vuelco se cobró la vida de pequeña de un año y medio

En horas de la tarde de este domingo, un fatal siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 167,5 de la Autovía José Gervasio Artigas, resultando en el deceso de una niña de un año y medio y dejando a dos adultos con heridas de diversa consideración.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente se registró aproximadamente a las 14:00 horas, momento en el que, por razones que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, un automóvil marca Peugeot, modelo 207, perdió el control.

El vehículo, que circulaba  por la mencionada, protagonizó un despiste seguido de un violento vuelco, quedando finalmente sobre la banquina.

El rodado era conducido por un joven de 22 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú, quien viajaba acompañado por una mujer de 21 años y una niña de un año y medio.

A raíz del fuerte, el conductor resultó con lesiones leves y la joven acompañante con lesiones graves.

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