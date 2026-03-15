Violento asalto en Concepción del Uruguay: Detuvieron a los autores tras diversos operativos

Según se confirmó a Génesis24, tras una intensa labor investigativa, personal de la Sección Judiciales y del Comando Radioeléctrico desarticuló hoy a una pareja de delincuentes que, este sábado, habían herido con una cuchilla a un vecino para intentar robarle.

La investigación se originó por un grave episodio ocurrido ayer a las 14:30 horas en cercanías de calle Suipacha y Boulevard Montoneras. Allí, un hombre de 29 años fue abordado por dos sujetos que, mediante el uso de una cuchilla tipo carnicero, intentaron sustraerle la mochila, provocándole una herida cortante en su brazo derecho.

Dada la violencia del ataque, la causa fue caratulada por la Fiscalía de la Dra. María Occhi como «Robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa».

En la mañana de este domingo, cerca de las 09:10 horas, la Justicia de Garantías autorizó dos allanamientos en puntos distintos de la ciudad para localizar a los sospechosos:

Primer Procedimiento (Bvard. Montoneras al 300): Se logró la detención de un joven de 21 años y el secuestro de prendas de vestir y calzado vinculados a la causa.

Segundo Procedimiento (Calle 25 de Agosto al 900): Se procedió a la aprehensión del segundo implicado, un joven de 23 años. En este domicilio, la policía secuestró una bicicleta rodado 29, una remera del club River Plate y zapatillas que habrían sido utilizadas al momento del ilícito.

Ambos masculinos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales pertinentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

