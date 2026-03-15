Caseros: Inscripción para acceder a la entrega de cascos homologados

El Juzgado de Faltas de Caseros informa que hasta este viernes 13 de marzo está abierta la inscripción para acceder a la entrega de Cascos Homologados, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio Vial.

Esta primera entrega estará destinada a conductores de motovehículos que se trasladen en el mismo por motivos laborales y/o estudio.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en las Oficinas del Juzgado de Faltas (Calles 4 y 13) de 7:00 a 13:00 horas hasta mañana viernes 13 de marzo.

Dicha iniciativa, en conjunto con el Área de Seguridad Ciudadana, se da en el marco de la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial, ya que la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 establece en su Artículo 40° que para circular es obligatorio el uso de casco normalizado por parte de conductores y acompañantes de motocicletas y ciclomotores.

Comparte esto: Twitter

Facebook

