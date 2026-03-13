Dpto. Colón: Recuperan moto y elementos denunciados como robados

Tras una minuciosa labor investigativa iniciada en horas de la mañana, efectivos dependientes de esta Jefatura Departamental lograron localizar el rodado denunciado en un domicilio de calle Noailles de la ciudad de Colón.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz de una denuncia radicada en la mañana de la fecha, por la sustracción de una motocicleta en inmediaciones de Avenida Urquiza al 1000, los pesquisas iniciaron de forma inmediata las tareas de rigor tendientes al esclarecimiento del ilícito.

Mediante la recolección de datos, el análisis indicios, testimonios y un exhaustivo trabajo de campo, se logró establecer la posible ubicación del motovehículo. Transcurrido el mediodía, estas tareas permitieron dar con el paradero de la unidad marca Corven, modelo Energy, la cual se encontraba en una finca situada sobre calle Noailles al 1000 de esta ciudad.

Bajo los lineamientos de la Unidad Fiscal de Colón, se procedió a cumplimentar el formal secuestro del rodado, para posteriormente ser entregado a su propietario, continuando con las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades sobre el hecho.

RECUPERAN ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS EN SAN JOSÉ

Efectivos de esta Jefatura Departamental lograron el hallazgo y formal secuestro de diversas pertenencias que habían sido sustraídas de una finca en calle Centenario.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz de una denuncia radicada en la víspera por un ilícito perpetrado en una propiedad ubicada en inmediaciones de calle Centenario al 1800, en la ciudad de San José, el personal policial dependiente de esta Departamental inició de inmediato las tareas investigativas de rigor. Según la información recabada, autores desconocidos habrían ingresado al inmueble sustrayendo diversos efectos de valor que se encontraban en su interior.

En horas de la tarde de la fecha, y como resultado de un minucioso rastrillaje y labores de inteligencia abocadas a la causa, personal actuante, se apersonó en intersección de calles Cabildo y Rivadavia.

En dicho sector, tras una inspección ocular en las inmediaciones de un arroyo, se procedió al hallazgo de varios objetos, cuyas características resultan concordantes con los elementos denunciados oportunamente.

Puesto en conocimiento de los pormenores del procedimiento, el Agente Fiscal en turno dispuso el formal secuestro de los efectos hallados.

Previo reconocimiento por parte del damnificado y cumplimentadas las diligencias periciales pertinentes, se procederá a la entrega de los bienes a su legítimo propietario, continuando las actuaciones de rigor para dar con los responsables del hecho.

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