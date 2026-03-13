Concepción del Uruguay: El Hospital Urquiza contará con un nuevo sector de Oncología y Hemoterapia

Con una inversión superior a los 600 millones de pesos financiada por CAFESG, se firmó el contrato para iniciar una obra estratégica que transformará la atención sanitaria en la región.

En un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y sanitarias, se formalizó el contrato para la construcción de las nuevas áreas de Oncología y Hemoterapia del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

La obra, financiada íntegramente por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), surge como respuesta a la creciente demanda de pacientes del departamento Uruguay y zonas aledañas, consolidando al nosocomio como un referente regional.

El proyecto no solo busca ampliar los metros cuadrados del hospital, sino optimizar la calidad del servicio permitiendo superar las limitaciones actuales de espacio para prácticas médicas específicas, garantizando entornos seguros bajo protocolos sanitarios estrictos para pacientes y profesionales, agilizando los tiempos de atención en tratamientos críticos.

Durante la firma, el diputado Silvio Gallay, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, destacó el valor de la obra: “Continuamos reafirmando nuestro compromiso con la salud, dando prioridad a obras fundamentales que dan respuesta a los entrerrianos. Esta es una decisión estratégica: priorizar la inversión en salud y educación como pilares centrales de la gestión”.

Por su parte, el acto contó con la participación del director del hospital, Dr. Ariel Vales; el presidente de CAFESG, Carlos Cecco; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, y otros funcionarios provinciales.

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