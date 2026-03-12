Cafesg y Salud fortalecen la infraestructura sanitaria y educativa en Concepción del Uruguay

Durante la visita, se formalizó el inicio de los trabajos en el Hospital Urquiza a partir de la firma del contrato de obra junto a la empresa JCB; se supervisaron además los avances en el centro de atención primaria de la salud Dr. Bartolomé Giacomotti y se ratificó el compromiso con la infraestructura escolar del departamento.

En relación con estas acciones, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que la articulación con CAFESG permite sostener obras clave para el desarrollo de la región y mejorar servicios esenciales como la salud y la educación.

La recorrida comenzó en el Hospital Justo José de Urquiza, uno de los principales centros de referencia de la costa del Uruguay, donde se llevó a cabo la firma del contrato de obra para la construcción del nuevo sector de Oncología y Hemoterapia.

Con una inversión de $630.805.284,59, este proyecto busca dar respuesta al crecimiento exponencial de la demanda, que hoy alcanza las 80 prestaciones mensuales. La obra solucionará deficiencias históricas, incluyendo: la instalación de una Cabina de Seguridad Biológica adecuada para la manipulación segura de drogas citostáticas; la expansión de la capacidad de atención en Hemoterapia para mejorar el confort de pacientes y profesionales y la creación de infraestructura sanitaria exclusiva para el sector.

En el ámbito educativo, se sumó a la recorrida la directora departamental de Escuelas, María Bonnín, para supervisar los avances en la Escuela Esteban Echeverría. Con un presupuesto de 219.308.748,86, pesos la obra integral incluye: impermeabilización de techos y ejecución de rampas de accesibilidad; remodelación completa de la cocina y nuevas instalaciones eléctricas y la reparación de veredas y desagües pluviales.

Ampliación del CAPS Giacomotti

Posteriormente, los funcionarios visitaron el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «Dr. B. Giacomotti», donde se ejecuta una obra de 250.736.396,32 pesos. Los trabajos consisten en la creación de nuevas áreas administrativas y depósitos hacia el sector este del edificio. Esta intervención permitirá liberar espacios que actualmente funcionan como oficinas para recuperar consultorios médicos, optimizando la capacidad operativa del centro ante la creciente demanda local.

Durante el contacto con los medios, las autoridades destacaron la gestión de Cafesg, recordando obras recientemente finalizadas en la ciudad, como las de la Escuela N° 83 «Mesopotamia Argentina», la Escuela de Educación Técnica Nº 2 – Francisco Ramírez y la Escuela Nº 2 J.J. Viamonte.

«Estas obras son la muestra de que todos los días trabajamos para construir futuro en la región de Salto Grande», expresó Carlos Cecco, presidente de Cafesg.

Por su parte, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz destacó: «Nuestra provincia tiene una amplia red de hospitales y centros de salud, muchos de ellos con un déficit en infraestructura que no desconocemos y para corregirlo estamos trabajando en forma articulada desde diferentes áreas. En este marco, el apoyo económico de Cafesg para la puesta en marcha de obras estratégicas es fundamental para nosotros, porque permite que los establecimientos asistenciales provinciales cuenten con las condiciones edilicias acordes a los servicios que prestan y la demanda que afrontan».

La comitiva estuvo integrada por el presidente de Cafesg, Carlos Cecco; el vocal del organismo, Marcelo Bisogni; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el nuevo director del Hospital Urquiza, Ariel Vales; la nueva directora departamental de escuelas de Uruguay, María Bonnín, entre otras autoridades.