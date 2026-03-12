ATER postergó el primer vencimiento del Impuesto Automotor para abril

El organismo provincial extendió el plazo de vencimiento para la primera cuota y el pago único del Impuesto Automotor 2026 «por razones técnicas».
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) oficializó la prórroga de los vencimientos correspondientes al Impuesto a los Automotores para el período fiscal 2026. La medida, plasmada en la Resolución Nº 074/26 del organismo, afecta tanto a la opción de Pago Único como a la Cuota 1º del tributo.
Originalmente, el calendario impositivo preveía que estas obligaciones operaran los días 16 y 17 de marzo. Sin embargo, el organismo provincial conducido por Jesús Rafael Korell decidió extender los plazos hacia la segunda semana de abril.
Razones
Según los considerandos de la norma, la decisión se fundamenta en “razones de índole técnico operativas y de organización” que hacen pertinente el corrimiento de las fechas originales.
Nuevo cronograma
Con esta modificación, el esquema de vencimientos para el Pago Único y la Cuota 1º quedó definido de la siguiente manera, según el dígito verificador del dominio:
Dígitos 0, 1, 2, 3 y 4: Vence el miércoles 8 de abril de 2026.
Dígitos 5, 6, 7, 8 y 9: Vence el jueves 9 de abril de 2026.
La resolución aclara que esta extensión se enmarca en las facultades conferidas por el Código Fiscal y la Ley Nº 10.091, contando con el aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente recaudador.