Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO LUNES 16 DE MARZO DEL 2026

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Resolución 1000/13 CGE, Acuerdo Paritario 783/12 MT y actualizaciones.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E y el Listado Definitivo de Concurso de Suplencias de Ascenso Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, Resol. 3000/24 CGE y 2425/25 CGE. Los cargos de Ingreso, se concursan con el Listado Oficial de Ingreso Nº 188 y el Listado Complementario Año 2026.

El Acto Concursal se realizará de forma presencial, el día LUNES 16 DE MARZO DEL 2026 a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI a la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en 25 de agosto 605, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la Modalidad Especial, deben presentar también la copia de su matrícula provincial.

NIVEL INICIAL

Un cargo de Maestra de Sección. Escuela N°109 “J.J.Millan”. En reemplazo de CASSADAY Viviana. Licencia Art 12 A. Hasta el 09/04/2026. Sala de 4 años. Turno tarde.

MAESTRO DE CENTRO EDUCATIVO.

Un cargo de maestro de centro educativo N° 17, en la localidad de 1° de mayo. Sede Escuela N° 94. En reemplazo de CONTE Mariela. Licencia 16 U abierto. Horario de 18 y 30 a 22 y 30. Módulos I,II, III y IV

MAESTRO DE ARTES VISUALES

Un cargo de Maestro de Artes Visuales. Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martinez”, 1ra Categoría, en reemplazo de ARTUSI, Maricel. .Licencia 16 U hasta el 25/03/2026. horario: lunes de 13:40 a 15:20. Martes a viernes de 8:10 a 12:20.