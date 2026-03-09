Concepción del Uruguay: Recuperan bicicleta robada a menor horas antes

Según se confirmó a Génesis24, en un eficaz procedimiento realizado esta tarde, personal de la Comisaría Segunda logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída horas antes, frente a un establecimiento educativo.

Tras recibir la denuncia por el hurto de una bicicleta marca Gravity rodado 29, ocurrido en las cercanías de la Escuela EET N° 3, la Policía inició de inmediato tareas investigativas y de relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Gracias al despliegue policial y a un llamado telefónico clave que alertaba sobre la presencia de un rodado de dudosa procedencia en un domicilio de calle Estrada al 2000, los uniformados se constituyeron en el lugar. Allí, una mujer de 57 años manifestó su sospecha que su hijo, un hombre de 30 años, había ingresado a la vivienda con un rodado de dudosa procedencia.

Al constatar que las características del rodado coincidían plenamente con la bicicleta sustraída al menor de 11 años, los efectivos procedieron al secuestro formal del rodado.

El individuo de 30 años fue debidamente identificado y quedó supeditado a la causa que se investiga. El rodado permanece resguardado en sede policial para ser restituido a su legítimo dueño tras las pericias de rigor.

Desde la Jefatura Departamental se destacó el compromiso de los vecinos, cuya colaboración fue fundamental para esclarecer el ilícito en menos de un día.

