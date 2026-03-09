Tiempo en Entre Ríos: suben las temperaturas y para este martes se anuncian 29°C

El pronóstico anuncia buen clima en la provincia para este martes y leve ascenso de las temperaturas. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia. En esa línea, se anuncian algunas nubes y temperaturas agradables, con máximas que no superarán los 30°C.

Se aguarda un incremento de las térmicas durante la semana. Se espera nubosidad variable, sin lluvias.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, también se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados. Allí se prevé cielo mayormente nublado durante el martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 29 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado. Ahora

