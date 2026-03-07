Dpto. Uruguay: Secuestran carne bovina y elementos de pesca tras allanamientos por abigeato

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad rural, personal de la Comisaría Basavilbaso, en conjunto con las Brigadas de Abigeato de Uruguay, Colón y Villa Mantero, llevaron adelante una serie de procedimientos que arrojaron resultados positivos para la causa.

Bajo las directivas de la Fiscalía Auxiliar a cargo de la Dra. Denise Caraballo y con la autorización del Juzgado de Garantías N° 1, se ejecutaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad. El objetivo principal era localizar elementos vinculados a una denuncia por abigeato.

En uno de los domicilios intervenidos, ubicado en inmediaciones de calle Medina, los uniformados lograron el secuestro de aproximadamente 15 kilogramos de carne bovina (paleta y espinazo). Los cortes presentaban restos de pasto y sangre fresca, lo que indicaría una faena reciente. Además, se incautó una sierra con restos biológicos, utilizada presumiblemente para el desposte.

De forma paralela, en la misma vivienda se labraron actas por infracción a la Ley de Pesca 4892, procediéndose al secuestro de una malla de pesca de 10 metros y al decomiso de varias piezas (tarariras, bagres y una boga) que no cumplían con las medidas reglamentarias.

En otro de los puntos registrados, si bien no se hallaron elementos de interés inmediato, el personal policial procedió a realizar un levantamiento de muestras de material biológico y manchas similares a sangre encontradas en el interior de un utilitario Peugeot Partner. Estas muestras serán sometidas a peritajes científicos para determinar si coinciden con los animales denunciados como sustraídos.

Los moradores de las viviendas, hombres mayores de edad, quedaron supeditados a la causa y a disposición de la magistratura interviniente mientras continúa el proceso judicial.

