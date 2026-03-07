Salud: legisladores entrerrianos analizan medidas concretas para avanzar en la regularización laboral del sector

Ante los planteos de los profesionales de la salud pública de la Provincia de Entre Ríos, las autoridades legislativas informaron que están analizando medidas concretas para avanzar en la regularización laboral del sector. Como resultado de la escucha permanente, se está elaborando un borrador de modificaciones que contempla los principales puntos solicitados.

La iniciativa busca regular situaciones que se han dado desde hace varios años y formalizar condiciones laborales que, en la práctica, no se ajustan a la legislación vigente. Esto representa un paso clave para contar con un marco normativo acorde a la realidad laboral actual y a las necesidades del sistema de salud.

Con el objetivo de dar continuidad y formalidad al proceso, se realizará una ronda de consultas que nos permita definir el documento base para avanzar en un esquema de implementación técnica que garantice estabilidad y derechos laborales para los trabajadores del sector.

El diputado Gallay manifestó: «Estamos avanzando en sincerar la carga horaria de los profesionales de la salud, una discusión que nadie se atrevió a dar en mucho tiempo. Asimismo, se prevén modificaciones en el apartado de los concursos y la incorporación de profesionales a la ley 9892, que hasta la fecha están por decreto».

Queremos sincerar, ordenar y garantizar derechos para los profesionales de la salud. «Hay quienes pretenden instalar una discusión salarial que no corresponde en este marco; estamos discutiendo cuántas horas debe trabajar un profesional cuando elige ejercer su profesión en el estado».

Hemos tenido varios encuentros y mantenemos nuestras líneas abiertas permanentemente para intercambiar opiniones sobre el proyecto, y queremos incorporar sus propuestas al momento del tratamiento en comisión.

