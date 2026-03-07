Concepción del Uruguay: Un hombre ingresó al hospital Urquiza tras recibir un disparo de arma de fuego

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en una vivienda de calle Malvinas Argentinas al 500. La Policía realiza pericias en el lugar y no descarta ninguna hipótesis sobre el ataque.

Un grave incidente con arma de fuego sacudió la tranquilidad del Barrio La Concepción pasado el mediodía de este sábado.

Un hombre de 39 años debió ser trasladado de urgencia tras recibir un impacto de bala en circunstancias que aún son materia de investigación.

EL HECHO Y LA ASISTENCIA MÉDICA

El suceso tuvo lugar en una propiedad ubicada en calle Malvinas Argentinas al 500. Tras el alerta, la víctima fue derivada de inmediato al Hospital Justo José de Urquiza, donde ingresó para recibir asistencia médica compleja.

Hasta el momento, las autoridades hospitalarias y policiales mantienen reserva sobre su estado de salud, a la espera de un informe médico oficial que determine la gravedad de las lesiones sufridas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Efectivos de diversas divisiones de la Policía de Entre Ríos se desplegaron en la zona para resguardar la escena y recolectar pruebas clave.

Entre las tareas que se llevan adelante se destacan la búsqueda de vainas servidas, rastros y determinación de la trayectoria del disparo, tareas en manos de personal de Criminalística y se llevan adelante entrevistas a vecinos y posibles testigos para reconstruir lo sucedido.

