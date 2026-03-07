Dpto. Colón: Mujeres resultaron heridas tras ser agredidas por sus parejas en diversos hechos

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la madrugada, personal policial de la Comisaría San José intervino tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que durante un encuentro con su pareja sufrió lesiones, agresiones verbales y físicas, logrando retirarse del lugar, ubicado en inmediaciones de La Calera, a orillas del río Uruguay.

La víctima fue trasladada al Hospital San Benjamín de Colón, donde recibió atención médica.

Ante esto, el personal interviniente se dirigió al lugar y, tras las directivas impartidas por la Fiscalía en turno, procedió a la aprehensión del sujeto, un hombre mayor de edad, por lesiones leves y amenazas calificadas en flagrancia, siendo trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia

PRESUNTO HECHO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, en Colón en horas de la madrugada de este sábado, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre una presunta situación de violencia en inmediaciones de calle Sarmiento al 600 de dicha ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien presentaba una lesión visible en el rostro y manifestó haber sido agredida por su pareja.

Tras constatar la situación, el personal policial logró localizar al agresor a pocos metros del domicilio.

Puesta en conocimiento a la Unidad Fiscal, se dispuso la aprehensión del sujeto por lesiones leves en contexto de violencia de género, siendo trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

