Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Citación: Dirección Departamental de Escuelas Uruguay cita a la agente Ana María SOSA, en su sede de 25 de Agosto 605, el día martes 10 del corriente a las 7 hs.

CONCURSO LUNES 9 DE MARZO DEL 2026

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Resolución 1000/13 CGE, Acuerdo Paritario 783/12 MT y actualizaciones.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E y el Listado Definitivo de Concurso de Suplencias de Ascenso Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, Resol. 3000/24 CGE y 2425/25 CGE. Los cargos de Ingreso, se concursan con el Listado Oficial de Ingreso Nº 188 y el Listado Complementario Año 2026.

El Acto Concursal se realizará de forma presencial, el día LUNES 9 DE MARZO a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI a la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en 25 de agosto 605, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la Modalidad Especial, deben presentar también la copia de su matrícula provincial.

MAESTRO DE CICLO

UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ra categoría, urbana. En reemplazo de SOTTO RIOS, Vanesa. Licencia Art. 16 U, afectación N° 0121. 1° Grado, Turno Mañana de 7:00 a 12 hs.

UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1ra Categoría. En reemplazo de GARIN, María José. Licencia 16 U. Abierto. 5to Grado. Turno mañana. Horario 7.10 hs a 12.10 hs.

UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3ra categoría urbana. En reemplazo de RODRÍGUEZ, Sandra Daniela. Licencia Art. 16 U hasta el 31/03/2026. 6to grado. Turno mañana.

MAESTRO DE ARTES VISUALES

UN CARGO MAESTRO DE ARTES VISUALES. Escuela N° 91 “La Pampa” 2da Categoría, zona favorable, (Basavilbaso). En reemplazo de AMARILLO Maria Emilia. Licencia Art 14. Hasta el 2/4/2026. Turno rotativo.