El diputado Rossi impulsa la creación del área natural protegida «Tuyucuá», en Paraná

Bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, un proyecto de ley busca resguardar un sector estratégico de 85 hectáreas que alberga especies nativas del Espinal y el último remanente de bosques de barranca en la ciudad.

La iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Rossi surge a solicitud de la Secretaría de Ambiente de la provincia para proteger un sector estratégico ubicado en el sudoeste de la capital entrerriana. El proyecto pretende declarar bajo la modalidad Reserva de Usos Múltiples al área natural protegida “Tuyucuá”, que refiere a la cuenca hídrica y al arroyo que pertenecieron a la II Brigada Blindada del Ejército. Según el texto de la norma, el inmueble se encuentra bajo órbita provincial desde el año 2014, tras una resolución de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER).

El texto de la normativa establece la declaración del predio bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, conforme a los lineamientos del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. El diputado explicó a Radio Diputados que la categoría permite “armonizar la conservación de flora y fauna con actividades sustentables y esparcimiento al aire libre”. Específicamente, el articulado aclara que quedan exceptuados de esta protección el predio del Campo Deportivo Ciclón del Sur y un sector urbanizado específico lindante a la calle Virrey Vértiz.

El diagnóstico técnico -según explicó el diputado- destaca que el lugar constituye uno de los últimos relictos de bosque nativo dentro del tejido urbano, con especies arbóreas como el virajú, el viraró y el ubajay. Ante esta riqueza biológica, Rossi resalta la presencia de fauna de alto interés, incluyendo al guazuncho y al tuco-tuco, roedor que podría ser declarado Monumento Natural Provincial. “La preservación de este activo ambiental resulta crítica para garantizar servicios ecosistémicos como la absorción de carbono y la infiltración de agua de lluvia”, aseguró el legislador.

Finalmente, la intención de fondo del proyecto apunta a que sea la naturaleza la que ordene el crecimiento de la ciudad frente a la histórica construcción sobre arroyos y cuencas. El diputado enfatizó que “la falta de control ha propiciado ocupaciones irregulares que comprometen la integridad del entorno”. De lograr el acompañamiento de sus pares, el proyecto asegurará la función social, educativa y recreativa de este espacio antes de que la expansión urbana dificulte definitivamente su protección.

