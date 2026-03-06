San Justo: Este sábado 7 la localidad celebra su 146° Aniversario

146° ANIVERSARIO DE SAN JUSTO
Este sábado 7 de marzo te esperamos para celebrar juntos un nuevo aniversario.
20:00 horas
Plaza Justo José de Urquiza
Entrada libre y gratuita
Una noche para disfrutar en familia con danzas, música en vivo, patio de comidas y bebidas, paseo de artesanos y emprendedores.
En el escenario mayor Wilker Hugo Izaguirre “Tape Chaná”
Taller Municipal de Danzas «Alma Folklórica:
Los Monchos Chamameceros
Marianela Obispo
Capelina
️Camacho’s
Miguel Angel
El patio de comidas y bebidas estará a beneficio de las instituciones locales.
Se recuerda que está prohibido el ingreso con conservadoras.
¡Vivamos juntos esta gran fiesta de San Justo, celebrando nuestra historia, cultura y comunidad!
