San Justo: Este sábado 7 la localidad celebra su 146° Aniversario

146° ANIVERSARIO DE SAN JUSTO Este sábado 7 de marzo te esperamos para celebrar juntos un nuevo aniversario.

20:00 horas Plaza Justo José de Urquiza Entrada libre y gratuita

Una noche para disfrutar en familia con danzas, música en vivo, patio de comidas y bebidas, paseo de artesanos y emprendedores.

En el escenario mayor Wilker Hugo Izaguirre “Tape Chaná”

Taller Municipal de Danzas «Alma Folklórica: Los Monchos Chamameceros Marianela Obispo Capelina ️Camacho’s Miguel Angel

El patio de comidas y bebidas estará a beneficio de las instituciones locales. Se recuerda que está prohibido el ingreso con conservadoras.

¡Vivamos juntos esta gran fiesta de San Justo, celebrando nuestra historia, cultura y comunidad!

