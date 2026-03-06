viernes 6 marzo 2026

San Justo: Este sábado 7 la localidad celebra su 146° Aniversario

146° ANIVERSARIO DE SAN JUSTO

Este sábado 7 de marzo te esperamos para celebrar juntos un nuevo aniversario.

🕣20:00 horas

📍 Plaza Justo José de Urquiza
🎟️ Entrada libre y gratuita
Una noche para disfrutar en familia con danzas, música en vivo, patio de comidas y bebidas, paseo de artesanos y emprendedores.
En el escenario mayor Wilker Hugo Izaguirre “Tape Chaná”
🔸️ Taller Municipal de Danzas «Alma Folklórica:
🔸️ Los Monchos Chamameceros
🔸️ Marianela Obispo
🔸️ Capelina
🔸 ️Camacho’s
🔸 Miguel Angel
El patio de comidas y bebidas estará a beneficio de las instituciones locales.
🚫 Se recuerda que está prohibido el ingreso con conservadoras.
¡Vivamos juntos esta gran fiesta de San Justo, celebrando nuestra historia, cultura y comunidad!
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991