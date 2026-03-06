Un hijo de Bahl reclama que lo reincorporen a la Legislatura, que le paguen los salarios y que lo indemnicen

Franco Tomás Bahl, hijo del senador nacional Adán Bahl (PJ-Entre Ríos) y de la senadora provincial Claudia Silva (PJ-Paraná), realizó una presentación ante la Cámara Contencioso Administrativa pidiendo ser reincorporado a la Cámara de Diputados de la provincia, donde fue dado de baja hace más de dos años por no concurrir a trabajar. Además, solicitó que se le abonen los salarios caídos más intereses y reclamó una indemnización por daños.

Bahl (h) fue dado de baja de la Cámara de Diputados al inicio de la actual gestión, en el marco de la anulación de decenas de designaciones efectuadas en el período anterior consideradas irregulares tras la revisión que ordenó el presidente del cuerpo, Gustavo Hein.

La disposición abarcó también a Joaquín Bahl, otro hijo del ex intendente de Paraná, que en su momento presentó un recurso de amparo que fue rechazado en Tribunales. Franco Bahl, en cambio, optó por impulsar un recurso administrativo que fue rechazado y le ordenó devolver los haberes percibidos.

“Nunca se presentó a trabajar”, fue el argumento expresado oportunamente en el decreto en el que se dispuso la cesantía del joven que ahora reclama en Tribunales. Franco Tomás Bahl, que entonces tenía 22 años, había sido designado por el ex presidente del cuerpo, Ángel Giano, con el cargo de oficial de primera el 28 de diciembre de 2022.

En el decreto de cesantía se indicó también que Franco Bahl “nunca se notificó del decreto de designación” y que “no se registró su asistencia desde su nombramiento”.

“Se trata de un agente nombrado quien no se notificó de su designación ni asistió a trabajar, a pesar de lo cual percibió sus haberes, circunstancia que amerita que se gestione la inmediata devolución de las sumas percibidas, más allá del aspecto disciplinario por abandono del servicio lo que correspondería que se tramite por vía sumarial”, se expuso en el decreto fechado en diciembre de 2023.

El nuevo reclamo: discriminación, militancia y tecnicisimos

En el recurso interpuesto el 5 de febrero de este año, al que accedió ANÁLISIS, Franco Bahl pide que se declare la nulidad e ilegitimidad de su baja por contener “vicios de nulidad absoluta y lesionar derechos subjetivos e intereses legítimos del suscripto”.

Tras pedir la revocación, Bahl (h) solicita que se ordene su “inmediata reincorporación” a la planta legislativa “con el cargo y funciones que ostentaba” y también reclama el pago de los salarios caídos, más intereses. Además, solicita el pago de una indemnización “por los daños ocasionados por el cese arbitrario”.

En 45 páginas de jurisprudencia y consideraciones más que nada de índole técnica, Franco Bahl remarca que las causales argumentadas para su baja “son inventadas falsamente para justificar y fundar el acto lesivo que tiene como fin dejarme sin trabajo”.

También advierte: “No resulta casual que el suscripto y los restantes sujetos pasivos de medidas similares seamos afiliados o militantes de un partido político distinto al gobernante, lo cual constituye un acto de discriminación”.

Más adelante, Bahl sostiene que comenzó a trabajar a partir del 1º de diciembre de 2022 en el despacho del diputado José María Kramer (PJ), oriundo de la localidad de Ramírez y enrolado en el sector de Bahl padre, que continúa siendo diputado en el presente período. “He cumplido con todos mis deberes de empleado legislativo”, sostiene.

El cruce entre Bahl y Giano por las designaciones

Adán Bahl se refirió públicamente al tema de sus hijos en marzo de 2024 . «Ellos son adultos, son profesionales y tienen derecho de trabajar donde quieran. Yo no fui la autoridad de nombramiento. Se va a dirimir en la Justicia y se va a demostrar que es una persecución política», indicó.

También consideró “muy cruel” el “ataque a la familia” y marcó que “hay situaciones similares y no se dice ni se hace nada”.

Bahl, sobre la desvinculación de su hijo: «Es una persecución»

Bahl negó haber pedido los nombramientos. “Cuando Giano me dice ‘mirá, los necesito, los voy a designar’, en ese momento no me pareció algo descabellado ni para nada raro”, expresó. “Yo no los hice designar. Fue una propuesta de Giano en un contexto donde fueron necesarios”, recalcó.

Después de esas declaraciones, Giano salió a cruzar a Bahl. “La verdad es que a los hijos de Bahl los designe en planta permanente a su pedido, me equivoque y me arrepiento”, aseveró el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Análisis