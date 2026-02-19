Temporal en Entre Ríos: Buscan intensamente a una familia que fue arrastrada por el agua

Buscan intensamente a una familia que habría sido arrastrada por el agua en Paraná, en la zona de Churruarín y Blas Parera en Paraná, tras el fuerte temporal que provocó anegamientos y desbordes. Bomberos y Policía trabajan en un amplio operativo de búsqueda.
Buscan intensamente a una familia que habría sido arrastrada por el agua en Paraná, en la zona de Churruarín y Blas Parera, como consecuencia de las intensas tormentas que afectaron a la capital entrerriana. El episodio se registró durante la mañana, en medio de precipitaciones que generaron importantes acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad.
Según las primeras informaciones, ambas personas habrían sido sorprendidas por el caudal que avanzó con fuerza en la vía pública, en un sector cercano a un arroyo que presentó desbordes tras la gran cantidad de lluvia caída en pocas horas.
Testimonio oficial y vivienda afectada
El subjefe departamental de Paraná, Juan Pablo Claucich, confirmó a Elonce que la situación en la zona era compleja. En relación al hecho puntual, indicó: “En calle Blas Parera, en la vera del arroyo cercano a Churruarín, se habría desmoronado una vivienda donde residía una mujer con su hijo”. Asimismo, agregó que “en el lugar trabajan bomberos voluntarios y personal policial”.
El funcionario también señaló que un vecino fue quien alertó sobre lo ocurrido. “Un hombre que estaba auxiliando a un automóvil en la zona manifestó haber observado el momento en que se produjo la situación”, detalló.
Operativo en marcha
En el área afectada se desplegó un operativo de búsqueda con dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia. Las tareas se concentran en sectores cercanos al arroyo y en zonas donde el agua avanzó con mayor intensidad.
Hasta el momento no se brindaron datos oficiales sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre su estado.
Diluvio en Paraná: calles anegadas y viviendas inundadas
Las intensas precipitaciones de este jueves generaron anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Se reportaron complicaciones en el tránsito e ingresos de agua en viviendas.
Videos y fotos del diluvio en Paraná reflejaron este jueves el impacto de las intensas precipitaciones que afectan a la capital entrerriana, donde se registraron calles anegadas, viviendas inundadas y serias complicaciones para circular. El fuerte temporal provocó acumulación de agua en pocos minutos y dificultades en distintos puntos de la ciudad.
En la zona céntrica, el caudal de agua fue significativo en arterias como Colón, Misiones, San Luis y La Rioja, donde automovilistas avanzaron con precaución debido al nivel que alcanzó el agua sobre la calzada. En algunos sectores, la visibilidad también se vio reducida por la intensidad de la lluvia.
Complicaciones en barrios y tránsito afectado
Además del centro, vecinos enviaron registros audiovisuales desde diversos barrios de Paraná donde se observaron anegamientos y desbordes en calles de tierra y pavimentadas. En algunos casos, el agua ingresó a viviendas, generando pérdidas materiales y la necesidad de asistencia.
El tránsito vehicular presentó demoras especialmente en zonas donde el agua cubrió gran parte de la calzada. Conductores debieron reducir la velocidad y extremar la precaución para evitar inconvenientes.
Impacto del temporal
El fenómeno se dio en el marco de una jornada marcada por abundantes precipitaciones en la región. La acumulación rápida de agua puso en evidencia la intensidad del evento climático y generó múltiples intervenciones preventivas. (Elonce)