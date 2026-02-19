31° Aniversario de la creación del Municipio de San Justo

Hoy, 19 de febrero, se cumplen 31 años de un hecho histórico que marcó el camino del desarrollo y crecimiento de San Justo.
Mediante el Decreto Provincial N.º 233/1995, firmado por el entonces gobernador Mario Moine, nació oficialmente el Municipio de San Justo, consolidando la autonomía y fortaleciendo la identidad de nuestra comunidad.
Desde entonces, San Justo y su Municipio han avanzado con el esfuerzo y compromiso de quienes lo integran, sumado al de cada habitante, construyendo día a día el presente y proyectando el futuro.
