¿Es posible producir pollos sin antibióticos y mantener rendimiento y sanidad?

Una tendencia creciente hacia la producción sostenible y libre de antibióticos está siendo impulsada por regulaciones más estrictas y un deseo cada vez mayor del consumidor de productos avícolas libres de antibióticos.

Esto ha provocado una búsqueda más intensa de alternativas naturales efectivas.

Los aditivos fitogénicos para alimentos (PFA), que también se llaman fitobióticos o fitoquímicos, han surgido como candidatos prometedores debido a sus beneficios promotores del crecimiento, antimicrobianos e inmunomoduladores.

Comúnmente administrados a través del alimento, agua o in ovo , los PFA incluyen aceites esenciales, taninos y curcumina.

¿Cuáles son los más estudiados?

+ Aceites esenciales

Ricos en terpenoides, con efectos antimicrobianos y antiinflamatorios, y potencial impacto positivo en el desempeño productivo.

+ Taninos

Compuestos polifenólicos (condensados, hidrolizables o florotaninos) que apoyan la salud intestinal y ayudan a controlar patógenos.

+ Curcumina

Extraída de la cúrcuma, con reconocida acción antioxidante e inmunomoduladora.

+ Ácidos orgánicos y sus sales

Con amplia trayectoria en nutrición avícola, mejoran el rendimiento al modular el pH intestinal e inhibir bacterias patógenas.

+ Esta revisión fue desarrollada por el equipo de investigación integrado por Teresa M. Hoffmann, Dante J. Bueno, Juan D. Latorre y Guillermo Téllez-Isaías, quienes analizan en profundidad los mecanismos de acción, la eficacia, las limitaciones y las estrategias de optimización de estos compuestos como alternativas viables a los antibióticos promotores de crecimiento. El desafío es hacerlo con base científica, viabilidad productiva y coherencia con las demandas de una producción avícola más responsable.