Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada tras investigación policial

Según se confirmó a Génesis24, en un exitoso procedimiento realizado por personal de la Comisaría Primera, se logró recuperar un motovehículo que había sido denunciado como sustraído apenas 24 horas antes.

Tras recolectar información precisa sobre el paradero del rodado, los efectivos se desplazaron hacia un descampado ubicado frente al Barrio 134 Viviendas. En el lugar, realizaron un exhaustivo rastrillaje que permitió localizar la unidad oculta entre la vegetación.

Se trata de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, la cual fue inmediatamente secuestrada para las peritaciones de rigor.

El vehículo había sido robado el pasado martes 17 de febrero. Su propietario, había radicado la denuncia formal, lo que permitió a la policía cruzar los datos del motor y cuadro para confirmar que se trataba del mismo rodado.

La justicia ya tomó conocimiento y, tras cumplimentar los pasos legales correspondientes, la motocicleta será restituida a su legítimo dueño.

