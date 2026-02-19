Policía entrerriano baleó a un ladrón que entró a robar a su vivienda

Un violento episodio se registró en horas de la madrugada de este jueves en Paraná, donde una persona recibió varios balazos luego de ingresar a robar a una vivienda, según la versión principal de la investigación. El autor de los disparos es un policía que lo abatió en un baldío lindero.

Según la información de la Policía, el suceso ocurrió en un complejo de departamentos de calle Cura Álvarez 41. En una de las viviendas, se encontraba una pareja durmiendo. La mujer se despertó al ver a una persona en el interior y comenzó a gritar. Su pareja policía salió en busca del intruso y lo encontró afuera del departamento, en un baldío lindero. En ese momento, según el relato del uniformado, el ladrón le dijo “quedate quieto o te mato”, momento en el cual le efectuó varios disparos con el arma reglamentaria.

El hombre de 29 años recibió varios impactos y fue trasladado al hospital San Martín, donde permanece internado en estado crítico.

Se informó que el herido fue identificado como Simón Lenadro Alexander Gonzáles, de 29 años, quien había sido detenido hace una semana y le habían dictado la prisión preventiva domiciliaria, aunque se encontraba en situación de calle.

En el lugar donde el ladrón fue baleado había algunos “elementos punzantes” y pertenencias que habrían sido robadas de esa vivienda y de otra del complejo.

