Hallaron a pescador perdido en zona rural: caminó por el monte en noche lluviosa

Un hombre fue localizado luego de varias horas de rastrillaje en Colonia Federal. Se había perdido al intentar regresar a su casa atravesando el monte bajo la lluvia y en medio de la noche. Fue asistido en el hospital.
Rastrillaje para hallar a pescador perdido en arroyo Carumbé de Colonia Federal se activó tras la denuncia radicada en la Comisaría La Colonia Federal, donde se informó que un hombre se había desorientado en la zona rural mientras intentaba regresar a su domicilio.
El hecho ocurrió este lunes. Según se indicó, alrededor de las 16:30 un grupo de personas se encontraba pescando en el arroyo Carumbé, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 20, cerca de la Escuela Provincial N° 6 “Remedios Escalada de San Martín”, en Colonia Federal.
Cuando comenzó a llover, un hombre de apellido Tisler, mayor de edad y con problemas de salud, decidió emprender el regreso atravesando el monte de la zona. Sin embargo, debido a la inclemencia del tiempo y la espesa vegetación autóctona, perdió el rumbo y no logró orientarse.
Operativo de búsqueda con drones y can rastreador
Alrededor de las 22:30 horas del lunes se dispuso un rastrillaje con personal de la Comisaría Colonia y de la Jefatura Departamental Federal, recorriendo la trayectoria comprendida entre la Ruta Provincial N° 20 y el sitio donde el grupo se encontraba pescando, sin resultados positivos.
La búsqueda continuó el martes 17 de febrero desde las 7:00, con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental Federal, personal de la Sección VANTS (drones) y un can de rastreo proveniente de la Jefatura de Feliciano.
Finalmente, cerca de las 8:15, el hombre fue localizado en inmediaciones de la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 2, tras haber caminado varias horas a la intemperie.
Traslado al hospital y actuación fiscal
Tisler fue trasladado al Hospital “Justo José de Urquiza” para su atención médica, ya que presentaba signos de deshidratación luego de permanecer bajo la lluvia y en el monte durante varias horas.
Desde la Policía se informó que el Ministerio Público Fiscal de Federal fue notificado de lo sucedido y tomó intervención en el caso.
El rápido despliegue del operativo y la utilización de recursos tecnológicos y canes especializados permitieron ubicar al hombre en buen estado general, evitando consecuencias mayores. Elonce