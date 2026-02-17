Concepción del Uruguay: Este miércoles 18 se inicia en el juicio oral contra Juan Ruiz Orrico

Este miércoles 18 se inicia en Concepción del Uruguay el juicio oral al extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico, responsable el 20 de junio de 2024 de la muerte de cuatro jóvenes trabajadores, Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leonardo Almada (33), y Axel Rossi (23), oriundos de Basavilbaso, cuyo vehículo embistió de frente con un auto oficial en la Ruta 39, en jurisdicción del Departamento Uruguay.

Ruiz Orrico invadió el carril contrario y se conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Los cuatro jóvenes, que se dirigían a trabajar en un día feriado al Frigorífico Fadel SA, de Pronunciamiento, murieron en el acto.

El juicio se hará en Concepción del Uruguay entre el 18 al 27 de febrero de 2026, y las audiencias serán presididas por el Juez Darío Crespo, luego de que todos los magistrados que integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir.

La razón: todos tuvieron relación con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, esposa de Ruiz Orrico.

El debate, que comienza mañana, será presidido por el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el Fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin, ejercerá la querella particular.

Por su parte los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asistirán al imputado Ruiz Orrico.

Los alegatos de apertura y de clausura del debate serán transmitidos en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

