Autovía Artigas: Micro con 61 personas a bordo y un automóvil protagonizaron un choque

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró anoche en el kilómetro 109 de la Autovía General Artigas, involucrando a un transporte de pasajeros y un vehículo particular. A pesar de la magnitud del impacto, solo se reportaron lesiones de carácter leve.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas, cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Suran, en el que viajaban una mujer de 64 años y su hija de 20, realizó una maniobra que no pudo ser evitada por el conductor de un ómnibus de la empresa Río Paraná.

El transporte de pasajeros, que trasladaba a 61 personas (55 adultos, 4 menores y 2 tripulantes) desde Retiro hacia Asunción, Paraguay, terminó su trayectoria en el cantero central de la autovía, mientras que el automóvil quedó sobre la banquina este.

De inmediato, personal de la Comisaría Colonia Elía, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar. Asistencia a los conductores: La mujer de 64 años fue trasladada al hospital local, donde el médico policial confirmó que presentaba lesiones leves. Atención al chofer: El conductor del ómnibus, un hombre de 56 años, sufrió una descompensación en el lugar debido a un cuadro de diabetes, siendo atendido por el personal de salud y estabilizado rápidamente.

Gracias a la diligencia del operativo policial y de bomberos, la calzada no fue obstruida. El tránsito se interrumpió únicamente de manera momentánea para permitir el ingreso de las unidades de emergencia, normalizándose la circulación poco después de finalizadas las tareas de asistencia.

