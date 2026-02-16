Concepción del Uruguay: Puesto de comida ubicado en una plaza sufrió un principio de incendio

Ocurrió en la noche del sábado sobre el bulevar Yrigoyen. Un desperfecto o descuido durante las tareas de cocina afectó a una garrafa y movilizó a los Bomberos Voluntarios.

Un momento de tensión se vivió durante la jornada nocturna de este sábado en la zona del Bulevar Yrigoyen, un punto de alta concurrencia en Concepción del Uruguay. Un principio de incendio en un conocido «carrito» de comidas rápidas, ubicado frente a la Plaza del Skate, alertó a los presentes y trabajadores del sector.

Según los primeros datos recabados, el fuego se habría originado de manera accidental mientras se trabajaba en la cocción de alimentos. Al parecer, durante las tareas de rutina u descuido generó un principio de incendio que afectó directamente a una garrafa de gas.

Intervención de Bomberos

Ante el riesgo de una explosión o la propagación de las llamas, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios. Gracias a la rapidez del aviso y al profesionalismo de la dotación actuante, la situación fue controlada en pocos minutos.

Afortunadamente, tras la verificación del lugar, se confirmó que no hubo personas lesionadas y los daños materiales no pasaron a mayores. El susto fue el protagonista de la noche en una zona que, a esa hora, registraba una importante actividad social.

Crédito: 03442 – BVCDU