Concepción del Uruguay: Denuncian usurpación de terrenos del Ferrocarril

Generalmente, los casos de usurpaciones que se van conociendo, son sobre casas deshabitadas o terrenos, mayormente fuere del centro de la ciudad y mayormente atribuidos a gente de escasos recursos o muy humildes, que ven como única solución a su situación, esta manera de actuar.

El tema es que no todo se reduce a esas circunstancias, sino que también están las avivadas de quienes no tienen estos problemas y que aprovechan las oportunidades y esto sería un caso en Concepción del Uruguay, que varios vecinos están denunciando, pero que ya estaría en manos de la Justicia Federal desde hace más de tres años, pero que se reavivó al observarse que estas personas estarían llevando actualmente más materiales al lugar.

Los terrenos Federales

Como sabemos, toda la extensión ferroviaria y una buena franja de ambos lados, son propiedad del Estado y ante hechos que toque esta zona, interviene la Justicia Federal.

El caso que se reavivó en las últimas horas, es en el sector de las vías (lado sur) entre calles Leguizamón y Urquiza, que hace más de tres años, ante el alerta enviado por ale FerroClub CDELU, la firma Belgrano Cargas y Logística, que opera en la línea Urquiza, denunció la usurpación de un buen tramo de tierras lindantes al tendido ferroviario.

Esto estuvo aparentemente parado y el tiempo fue pasando y ante la colocación de nuevos materiales para la construcción, en las últimas jornadas se habría realizado una nueva presentación.

Lo que se observa y que reclaman ante la Justicia, es que el o los propietarios de un inmueble, habrían extendido su terreno no menos de un metro al norte (hacia las vías) por un largo de unos 30 metros y construido una entrada o garaje de otros 5 metros x 6 metros aproximadamente, todo sobre el terreno Federal.

Esto fue fotografiado y se hicieron videos que se presentaron ante las autoridades en tiempo y forma, pero que hoy en día resurge ante los reclamos, por lo que se reabre la polémica sobre este caso y se espera una solución.

Es importante saber que cualquier persona puede denunciar la usurpación de terrenos del Estado, ya que eso es propiedad de todos y lo puede hacer con sólo ir al Juzgado puede hacer el reclamo.

