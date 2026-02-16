CDP inicio la pretemporada de hockey masculino con nuevos preparadores físicos y se prepara para dos importantes torneos

El Club de Profesionales (CDP) dio inicio a los entrenamientos de pretemporada de su categoría Primera masculina de hockey sobre césped.

Las prácticas se llevan a cabo los días martes y jueves de 21 a 23 horas, en la cancha de hockey del sintético municipal.

Como novedad para esta temporada, el club incorpora a los preparadores físicos Ana Kaiperci y Fermin Etcheto, profesor y dueño del gimnasio «Fermin», quienes trabajarán con todas las categorías de hockey de CDP, aportando su experiencia y conocimientos en la puesta a punto del plantel.

PRIMEROS DESAFÍOS DEL AÑO

El equipo comenzará su actividad oficial participando del «Torneo de Verano», que se disputará los días 21 y 22 de febrero en la cancha municipal.

Posteriormente, el plantel dirá presente los días 28 de febrero y 1 de marzo en el legendario Torneo de hockey sobre césped «Tin Avero – Estela Cichero», organizado por el Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná, certamen al cual concurren desde hace varios años.

Una particularidad de esta temporada es que también viajará el plantel de Primera damas de CDP, que dirá presente en el tradicional torneo.

NUEVA CATEGORÍA FORMATIVA PARA CABALLERITOS

CDP continúa apostando al crecimiento del hockey y este año incorpora la categoría «Caballeritos», destinada a chicos de 11 a 15 años.

El objetivo principal es la enseñanza, la iniciación al juego y el desarrollo de habilidades y técnicas, promoviendo el juego en equipo y los valores del deporte.

Los entrenamientos de esta nueva categoría se realizarán los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas, también en la cancha de hockey del sintético municipal.

ACCIÓN SOLIDARIA

Con el objetivo de solventar los gastos de la participación en los distintos torneos, estas categorías del club se encuentran trabajando en la organización de ventas y actividades para recaudar fondos.

Para mayor información, consultas o sumarse a las actividades, los interesados pueden comunicarse con la profesora Florencia Alonso al teléfono (3442) 509760.

