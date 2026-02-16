Novena fecha del Torneo Nocturno de Vóley: resultados y programación

En la noche del pasado jueves se disputaron dos encuentros correspondientes a la novena fecha del 16° Torneo Nocturno Internacional de Vóley del Club A. Rivadavia, con actividad en las categorías Sub 16 Femenino y Primera Masculino. La competencia retomará su calendario el próximo miércoles, luego del receso por las festividades de Carnaval.

La novena jornada puso en escena dos compromisos que marcaron el cierre de una nueva semana de competencia en el Estadio Miguel Gregori.

A primera hora, por la Zona “B” de la categoría Sub 16 Femenina, se enfrentaron Basso Vóley y Club Bajada Grande en un encuentro clave para definir la 2ª y 3ª posición del grupo, de cara al cruce de repechaje rumbo a semifinales. El triunfo quedó en manos del conjunto de la capital del riel por 2 sets a 0, con parciales de 25/21 y 25/19.

En el segundo turno, por la Zona “A” de la categoría Primera Masculina, debutó Plaza Deportes de Paysandú (ROU), que se midió ante Granates. La victoria correspondió al elenco sanducero, que mostró solidez en su juego para imponerse en sets corridos por 25/20 y 25/14.

RESULTADOS – 9ª FECHA (EDICIÓN 16)

Sub 16 Femenino – Zona “B”

BASSO VOLEY (2) – (0) CLUB BAJADA GRANDE

Parciales: 25/21 – 25/19

Primera Masculino – Zona “A”

PLAZA DEPORTES (Paysandú, ROU) (2) – (0) GRANATES

Parciales: 25/20 – 25/14

Árbitro: Matías Rebossio (Gualeguaychú)

