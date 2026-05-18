Dpto. Colón: Secuestran armas de fuego y municiones tras procedimiento

En horas de la tarde, en el marco de operativos de prevención desarrollados en Colonia San Anselmo, ejecutados por personal de Jefatura Departamental Colon, en forma conjunta y articulados con efectivos de la Brigada Abigeato local, se llevó adelante un importante procedimiento que culminó con el secuestro de varias armas de fuego y cartuchería.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, durante el diligenciamiento de las tareas, los funcionarios interceptaron una camioneta marca Ford Ranger, en la que se trasladaban dos hombres de 26 y 42 años, quienes transportaban armamento y munición sin contar con la documentación correspondiente.

Como resultado de la pesquisa, se procedió al Secuestro de una pistola calibre 9 mm con dos cargadores y cartuchería, una escopeta calibre 20, una carabina calibre .44 y cartuchería de distintos calibres.

En el mismo proceso, se identificó a un hombre de 45 años, propietario del campo desde donde provenía el vehículo interceptado, quien a su vez resultó familiar de uno de los ocupantes del rodado.

Informada la Unidad Fiscal en turno, dispuso la correcta identificación de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa por la presunta Tenencia Ilegal de Armas de Fuego.

ALLANAMIENTOS EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

En horas de la tarde de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón llevó adelante en dicha ciudad dos Allanamientos en inmediaciones de Calle Rocamora, entre Primera Junta y Salta, en el marco de una causa por Tentativa de Homicidio en perjuicio de un hombre de 41 años, ocurrido en la tardes de este viernes en inmediaciones de Calles Paysandú y 1° Junta de esta localidad.

Como resultado de los procedimientos, se concretó el Secuestro de tres teléfonos celulares y se realizaron registros fotográficos de prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación, con el detalle que los interesados no fueron localizados en los domicilios.

Asimismo, se efectivizó la Detención de dos hombres de 43 y 30 años, quienes ya se encontraban alojados preventivamente en Dependencia Policial.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Unidad Fiscal local, mientras se avanza con las tareas investigativas para lograr el esclarecimiento total del hecho.

APREHENSIÓN DE UN SUJETO POR LESIONES CON ARMA BLANCA

En horas de la madrugada, personal policial de Comisaría San José dependiente de Jefatura Departamental Colón, se constituyó en un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Paso de los Andes al 650, de San José, en virtud a un requerimiento efectuado por la Sala de Videovigilancia, ante la presunta agresión de un masculino con arma blanca.

Constituidos en el lugar, se estableció que un sujeto de 42 años habría ingresado al inmueble, donde se produjo un incidente con otro ciudadano de 26 años de edad, quien resultó con una lesión leve en el rostro, sin revestir gravedad.

El presunto autor fue localizado en las inmediaciones, procediéndose a su identificación y al Secuestro de un cuchillo marca Tramontina, el cual habría sido descartado durante la intervención al advertir la presencia policial.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la Aprehensión del agresor y su traslado a Dependencia Policial, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

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