Quini 6: los grandes pozos quedaron vacantes y hubo 42 ganadores en el Siempre Sale

Los grandes pozos quedaron vacantes este domingo en el sorteo del Quini 6. En el Siempre Sale hubo 42 ganadores (entre ellos, uno en la provincia de Entre Ríos), cada uno de los cuales se llevará $9,6 millones. En el próximo sorteo, habrá $10.850 millones en juego.
Los grandes pozos quedaron vacantes este domingo en el sorteo del Quini 6. Tanto la modalidad Tradicional como La Segunda y la Revancha quedaron vacantes en el sorteo 3.374 del Quini 6, realizado este domingo 17 de mayo, mientras que en el Siempre Sale hubo 42 ganadores (entre ellos, una apuesta realizada en la provincia de Entre Ríos y diez en Santa Fe), cada uno de los cuales se llevará 9,6 millones de pesos.
La próxima jugada del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.850.000.000.
Los números sorteados
Tradicional
Números sorteados: 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.225.219.170
Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $2.268.858
La Segunda
Números sorteados: 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.772.464
Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $1.418.036
Revancha
Números sorteados: 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.715.115.088
Siempre Sale
Números sorteados: 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 35
Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $9.695.590
Pozo extra
1.900 ganadores, que recibirán $81.578
Elonce