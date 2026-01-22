Autovía Artigas: Humo de incendio forestal provocó un choque que dejó cuatro heridos

El siniestro ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 25. Una familia de Florencio Varela impactó contra un motorhome debido a la nula visibilidad causada por las llamas en el cantero central.

El mediodía del mpasado lunes se tornó crítico en la Autovía Nacional N° 14. Lo que comenzó como un incendio de pastizales terminó desencadenando un siniestro vial con cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad, a la altura del kilómetro 25, en el sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires.

La cronología de los hechos

El operativo se inició a las 12:20 hs, cuando los Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el primer aviso por fuego en el cantero central. Sin embargo, apenas ocho minutos después, mientras la primera dotación (móvil 29) estaba en camino, la Policía de Ceibas notificó un choque en el mismo lugar.

La baja visibilidad generada por la densa humareda y la dispersión de cenizas habrían sido los factores determinantes que provocaron la colisión por alcance entre dos vehículos que circulaban con destino a la provincia de Buenos Aires.

Los protagonistas

En el siniestro se vieron involucrados:

Una Renault Kangoo: En la que viajaba una familia de Florencio Varela (4 adultos y un menor) proveniente de Colón. Producto del impacto, el menor y tres de los adultos resultaron con lesiones .

Un Motorhome Scania: Proveniente de Uruguay con destino a Quilmes, tripulado por dos hombres mayores de edad que resultaron ilesos.

Trabajo simultáneo: rescate y extinción

Al arribar, los bomberos debieron dividir sus fuerzas. Mientras parte del personal asistía a los heridos junto a ocasionales testigos, el resto de la dotación combatía las llamas que ya se extendían por un área de 600 metros de largo por 80 de ancho.

Para sofocar el incendio se utilizaron líneas de agua, mochilas forestales y herramientas de zapa, logrando controlar el foco ígneo en su totalidad.

Traslados y organismos presentes

Los heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. En el operativo sanitario trabajaron en conjunto la ambulancia de los Bomberos de Ceibas (móvil 12) y una unidad del hospital mencionado.

El despliegue de seguridad fue masivo, contando con la intervención de:

Policía: Comisaría 7ª, Criminalística, Caminera de Gualeguaychú y Policía de Abigeato de Perdices.

Fuerzas Federales: Gendarmería Nacional (Puesto Ceibas).

Bomberos: Tres unidades del cuartel de Ceibas.

Auxilio: Servicio Samacoits para el retiro de los vehículos.

Luego de las pericias correspondientes de Criminalística, la traza vial fue liberada y los vehículos removidos para normalizar el tránsito en la región.

Crédito: 03442