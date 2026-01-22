Tiempo en Entre Ríos: anuncian una nueva ola de calor con máximas de 35°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que, en los próximos días, llegará una nueva ola de calor a la provincia. En ese sentido, este jueves las temperaturas seguirán en ascenso y máximas que rondarán los 33°C. No hay anuncio de lluvias.

El fin de semana la temperatura trepará a 35 y 36 grados y para el inicio de la próxima semana se aguarda que el termómetro marque hasta 36 grados.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves:

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 33 grados. Allí se prevé un jueves algo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades se espera un día con cielo algo nublado. Ahora