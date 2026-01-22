Concepción del Uruguay: Falleció la última sobreviviente del siniestro vial de la Ruta 20

Falleció en las últimas horas Elina Gay Barreto, de 16 años. La joven, de Urdinarrain, permanecía internada en estado crítico luego del grave siniestro vial ocurrido el pasado domingo 4 de enero en la Ruta 20, que había dejado un saldo inicial de tres fallecidos. El deceso se produce pocas horas después del de su compañera de viaje, Martina Michel Moyano, que murió el martes por la noche.

Barreto estaba internada en la Terapia Intensiva del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Permanecía sedada, intubada y con asistencia respiratoria mecánica. Ese cuadro de extrema gravedad se mantuvo hasta hoy, cuando se confirmó su fallecimiento, confirmó Cristal Urdi.

A la muerte de la joven y de Moyano se le suman las de Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

Los restos de Elina serán velados en sala de la Empresa Cieler, de Carabelli 54, en horario a informar.

El fatal accidente tuvo lugar alrededor de las 04:30 de la madrugada del domingo 4 de enero, en las cercanías de la localidad de Gilbert. Por causas que se investigan, un Fiat Palio y una Volkswagen Suran colisionaron de manera frontal con violencia extrema.

Con el fallecimiento de la adolescente, la provincia de Entre Ríos suma ya 18 víctimas fatales en siniestros viales durante enero, de acuerdo a datos relevados por AHORA. El Departamento Gualeguaychú encabeza la lista con ocho muertes, seguido por Federación con cinco, Paraná con tres y Villaguay con dos. En el resto de los departamentos no se registran víctimas por accidentes de tránsito.

La cifra marca un preocupante incremento respecto a años anteriores: en enero de 2024 se contabilizaron 10 fallecidos y en 2025 fueron 13, lo que refleja un aumento significativo en la siniestralidad vial. (Ahora)