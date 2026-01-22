Agricultores entrerrianos asumen el desafío de producir soja bastante por encima del millón de hectáreas

Muy buena: 40%

Buena: 53%

Regular: 6%

Mala: 1%

La soja de primera en Entre Ríos alcanzaría una superficie cercana a las 400.000 hectáreas para la campaña 2025/26. En informe de la Bolsa de Cereales confirma la previsión y suma que el estado fenológico de los lotes relevados se encuentra comprendido entre V4 (cuatro nudos en tallo principal) y R1 (comienzo de floración).A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

La condición Muy Buena y Buena, que en conjunto representa el 93% de la superficie evaluada, corresponden a lotes con un adecuado stand de plantas, hileras que cerraron surco, perfiles hídricos bien provistos, siembras realizadas en fechas óptimas, ausencia de resiembras y buenos controles de malezas.

Por otro lado, la condición regular y mala, que alcanza el 7%, se asocia a sectores donde las plantas presentan síntomas de estrés hídrico, en algunos casos agravados por la presencia de plagas como arañuelas, trips y orugas defoliadoras que requirieron controles específicos. Esta situación se observa principalmente en el sur de la provincia, donde la disponibilidad de agua se encuentra en niveles muy ajustados.

Y la soja de segunda alcanzaría una superficie estimada cercana a las 750.000 hectáreas para la campaña 2025/26.

El estado fenológico de los lotes relevados se ubica entre VE (emergencia) y V8 (ocho nudos en el tallo principal).

A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 17%

Buena: 62%

Regular: 18%

Mala: 3%

En los sectores Norte y Este de la provincia, la necesidad de resiembra estuvo principalmente asociada a las abundantes precipitaciones ocurridas durante y después de la siembra. Estas condiciones generaron excesos hídricos, favorecieron la aparición de patógenos de suelo (damping off) y provocaron el planchado del suelo.

En contraste, en los sectores Sur y Oeste, la resiembra se vinculó a la escasa disponibilidad de agua en el perfil del suelo, como consecuencia de la falta de lluvias. En estas zonas, el cultivo presenta síntomas de estrés hídrico, intensificados por las altas temperaturas.

En ambos casos, se observó que los lotes quedaron desuniformes, con un bajo stand de plantas.