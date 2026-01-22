Quini 6: 14 apostadores ganaron más de $21 millones en el Siempre Sale

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6, pero sí hubo 14 ganadores millonarios en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $13.350.000.000. Detalles y números sorteados.
El Quini 6 volvió a ser protagonista este miércoles con la realización del sorteo Nº 3.341, uno de los juegos de azar más populares del país. Como ocurre cada miércoles y domingo, miles de apostadores siguieron con expectativa la extracción organizada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que dejó pozos vacantes en las principales modalidades, pero 14 afortunados se llevarán más de 21 millones de pesos cada uno.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego $13.350.000.000.
En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números ganadores fueron: 11-17-31-18-14-08. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumula más de 5.512 millones pesos para el próximo sorteo.
Mientras que, en La Segunda del Quini 6, salieron 42-01-20-32-07-21. Tampoco hubo ganadores en esta categoría, y el pozo superó los 993 millones pesos.
En tanto, en La Revancha del Quini 6, los números sorteados fueron 35-37-43-00-38-33. El premio mayor volvió a quedar vacante, con un pozo acumulado que ya supera los 5.407 millones pesos.
Y en el Siempre Sale del Quini 6, los números ganadores: 08-06-40-31-33-27. En esta modalidad sí hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los 21 millones pesos, desatando una nueva ola de ilusión entre los apostadores. Una de las boletas ganadoras se jugó en una agencia de tómbola de la provincia de Entre Ríos. Elonce