Nación reportó el segundo caso de «supergripe» en Entre Ríos

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un segundo caso del subclado K de la gripe H3N2 en Entre Ríos. A nivel país, los contagios se duplicaron en una semana y casi la mitad de los pacientes diagnosticados con esta variante requirió internación.
Las autoridades sanitarias confirmaron un segundo caso del subclado K de la gripe A (H3N2), conocida como “supergripe”, en la provincia de Entre Ríos, en el marco de un fuerte aumento de contagios registrado a nivel nacional durante la última semana.
Los datos surgen de los análisis realizados por el Instituto Malbrán y difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Según el informe oficial, en solo siete días se produjo un incremento superior al 100% en la cantidad de casos confirmados en el país.
Mientras que el reporte previo del BEN informaba 11 contagios distribuidos en cinco provincias, el nuevo relevamiento elevó la cifra a 28 casos confirmados en 14 jurisdicciones. Entre ellas se encuentra Entre Ríos, que pasó de un caso confirmado a dos en el último registro.
De acuerdo al balance epidemiológico, durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A (H3N2). De ese total, 28 pertenecieron al subclado J.2.4.1 (K), 19 al subclado J.2.3, dos al J.2 y uno al J.2.2.
Los casos del subclado K se distribuyeron en las provincias de Buenos Aires (4), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Chubut (1), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Neuquén (3), Río Negro (1), Santa Cruz (2), Santa Fe (2) y Tierra del Fuego (2).
Un dato que genera preocupación
Uno de los aspectos que más inquietó a las autoridades sanitarias fue la gravedad de los cuadros clínicos asociados a esta variante. Casi la mitad de los casos confirmados del subclado K se diagnosticó en personas internadas. En total, 13 pacientes requirieron hospitalización, mientras que 15 fueron atendidos de manera ambulatoria.
El análisis por grupos etarios mostró que la mayoría de los contagios se concentró en personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de 10. Además, el informe señaló que sólo seis de los 28 pacientes diagnosticados con esta cepa estaban vacunados contra la gripe, lo que representa apenas el 21% del total.
Recomendaciones y vacunación
Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias, entre ellas mantener completos los esquemas de vacunación, realizar lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes cerrados y evitar el contacto con otras personas ante la presencia de síntomas respiratorios.
También se recordó que la vacunación antigripal está destinada al personal de salud; personas embarazadas en cualquier trimestre; puérperas hasta 10 días después del parto; niños de 6 a 24 meses; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; mayores de 65 años y personal estratégico esencial.