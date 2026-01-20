Estaba preso en Entre Ríos a y ahora tiene orden de captura nacional e internacional

Se trata de un condenado que fue beneficiado con la salida socio familiar pero nunca volvió. Fue autorizado a salir por 48 horas para visitar a su familia en Corrientes.
Libran orden de captura nacional e internacional para condenado con salidas transitorias que no regresó a la cárcel de Concordia. Se trata de un condenado que fue beneficiado con la salida socio familiar.
Captura
El condenado fue autorizado a salir 48 horas para visitar a su familia en Corrientes. Estaba cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº3 de Concordia y debía reintegrarse este lunes a las 2:30 horas.
Desde el penal se informó que no se pudo entablar comunicación con el interno ni con el referente designado para las salidas, por lo que se habilitó la Feria, se declaró su rebeldía y se dispuso su captura nacional e internacional.
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso la habilitación de la Feria Judicial y resolvió este lunes “declarar rebelde a Víctor Hugo Murua” de 26 años, oriundo de Corrientes capital. Se suspendió “el cómputo de su condena, hasta tanto sea habido”; y ordenó su captura nacional e internacional, librándose los recaudos pertinentes a los efectos de cumplimentar lo ordenado”.
La decisión se adoptó tras la información del agente penitenciario, Andrés Willard, que cumple funciones en la Unidad Penal N° 3 de Concordia, respecto a la “novedad surgida con el interno condenado a disposición de este Tribunal Víctor Hugo Murua, quien debía reintegrarse de su salida socio familiar autorizada correspondiente al corriente mes a las 2:30 del día de la fecha, no habiéndose presentado aún”.
La información precisó que no se logró “entablar comunicación con el condenado ni con el referente designado para las salidas.
En la resolución se consignó que el 23 de diciembre de 2025 el mismo Tribunal resolvió incorporar al interno Murua, al Régimen Preparatorio para la Liberación y le concedió “las salidas transitorias de 48 horas de duración en cada oportunidad más el tiempo que le insumiera el viaje hasta el domicilio autorizado, en forma mensual, con motivo de «afianzar y mejorar lazos familiares y sociales» y «bajo palabra de honor», para dirigirse y permanecer en el domicilio» en el barrio Quintana de la ciudad de Corrientes. APF