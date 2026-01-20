Tiempo en Entre Ríos: martes soleado y con temperaturas agradables, ¿cuándo vuelve el calor?

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia. Las temperaturas serpan un poco más elevadas que las de este lunes, con máximas que rondarán los 29°C.

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso durante el transcurso de la semana y para el viernes y sábado se esperan máximas de 34°C.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 29 grados. En la capital y alrededores se espera cielo algo nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 29 grados. En estas ciudades también se anuncia una martes con cielo algo nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día algo nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados. Ahora