Tiempo en Entre Ríos: martes soleado y con temperaturas agradables, ¿cuándo vuelve el calor?

Después de un lunes con temperaturas bajas para esta altura del año, se espera que este martes se mantenga el buen clima pero pronto vuelva el calor intenso. Así estará el clima.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia. Las temperaturas serpan un poco más elevadas que las de este lunes, con máximas que rondarán los 29°C.
El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso durante el transcurso de la semana y para el viernes y sábado se esperan máximas de 34°C.
Así estará el tiempo este martes
En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 29 grados. En la capital y alrededores se espera cielo algo nublado durante toda la jornada.
En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 29 grados. En estas ciudades también se anuncia una martes con cielo algo nublado.
En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día algo nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados. Ahora